ФОТО | От волшебства света до необычных танцев. В Риге с размахом прошла „Белая ночь“

В программе „Белой ночи“ этого года прошли различные выставки и перформансы, а также впечатляющие световые объекты в городской среде, современные цирковые представления, этно-дискотека со специальным выступлением. Кроме того, была создана новая настенная роспись „Zvirbuļu murāļa“.

Мероприятия „Белые ночи“ проходят не только в Вецриге и центре города: Агенскалнс и уличный квартал на улице Таллинас активны весь год, волшебной атмосферой творческой ночи можно насладиться на Большом кладбище в Брасе, в творческом квартале „Проводник“ на Саркандаугаве и в других микрорайонах. Большинство мероприятий и костюмов „Белой ночи“ открыты до двух часов ночи.

Некоторые объекты можно будет увидеть и увидеть и после „Белой ночи“, которая прошла вечером 9 сентября. Например, светомузыкальный перформанс словацкого художника Седемминута в Рижской Воскресенской евангелическо-лютеранской церкви на Большом кладбище (ул. Клуса, 2) можно увидеть и в воскресенье, 10 сентября, а масштабный объект „Bing Band 850“ французского художника Этьена Краенбула будет выставлен на площади Независимости 10 и 11 сентября.

Специальная тема форума этого года — „Скрытые истины“. Каждая большая истина состоит из множества маленьких истин, каждая идея — из источников вдохновения или влияния. За каждым произведением искусства стоят идеи и темы, которые сами по себе могут быть самостоятельными произведениями. Современный культурный форум „Белая ночь“ предлагает искать в произведениях и проектах этого года скрытые истины – тайны, подтексты, противоречия, чтобы критически оценить актуальные темы в обществе и мире.

„Белая ночь“ — международный форум современной культуры, который проходит в крупнейших городах Европы и мира. Истоки „Белой ночи“ можно проследить в Париже, а позже эстафету переняли и другие европейские города. „Белая ночь“ проводится в Риге с 2005 года.