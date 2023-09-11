Даня Милохин вернулся в Россию и снизил гонорары

Один из менеджеров Дани Милохина еще в августе оповестил знакомых продюсеров на телеканалах о том, что к началу сезона съемок блогер будет в Москве. Сейчас у Милохина, год не работавшего в России, якобы запланированы одни съемки для онлайн-проекта.

Предположительно, Милохин вернулся в страну к сезону открытия заказов на предновогодние и новогодние частные мероприятия. Как оказалось, за рубежом этот „самородок“ мало кому нужен. Захотят ли платить полузабытой „звезде“ после исчезновения — пока неясно. Возможно, „суперакция“ со скидкой (сейчас Милохина можно „заказать“ за 10 тыс. евро вместо прежних 15).

В 2022 году Милохин покинул шоу „Ледниковый период“ в самый разгар сезона и улетел в ОАЭ. Вскоре после этого блогер выпустил дисс на Первый канал под названием „Изи на“. Позднее он сетовал, что лишился заработка.