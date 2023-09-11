„Девочка-ночь“. Лада Дэнс отмечает первый день рождения после страшного ДТП

Хотя на момент встречи „король окорочков“ был женат, он настаивал на расставании Лады с Величковским. После Павел расстался с супругой, сделал певице предложение и женился на ней. Вот только, несмотря на рождение сына Ильи и дочки Лизы, отношения стали стремительно ухудшаться.

Пять лет влюбленные были вместе, пока проект Леонида „Технология“ не стал сказочно популярным — у мужчины появились толпы поклонниц, и в некоторых интервью Лада намекала, что отказать им композитор не мог. Вот только Величковский считал предательницей саму Дэнс, встретившую олигарха Павла Свирского…

„Леонид стал писать для меня песни, но при этом как на девушку не обращал никакого внимания, — вспоминала певица. — Меня это задевало. Я, значит, к нему со всем теплом и нежностью, а он меня игнорирует? Ведь у меня к нему почти сразу возникли чувства. А вот он разглядел меня позже. Словом, через какое-то время мы стали жить вместе“.

В 1993-м Лада выпустила хит „Жить нужно в кайф“ в стиле регги, вошедший в ее „Ночной альбом“. Диск разошелся огромным тиражом, и с этого момента артистку звали на различные фестивали. Параллельно развивалась и ее личная жизнь с Величковским.

Поворотный момент случился, когда артистка познакомилась с Леонидом Величковским — композитор, писавший также треки для „Технологии“, создал для Лады хит „Девочка-ночь“, а впоследствии стал еще и ее второй половиной. Почему же союз рухнул? 11 сентября певице исполняется 54, и мы рассказываем ее историю.

Песни на остросоциальные темы звучали в „Прожекторе перестройки“ и других популярных программах, однако затем утратили актуальность, и ансамбль распался. Даже оставшись без работы в 90-е, Лада была не готова вернуться домой в Калининград, а потому устроилась в команду Филиппа Киркорова, где пела на бэке и исполняла три сольные композиции за концерт.

Лада Волкова росла в семье инженера и переводчицы, однако с детство проявляла вокальный талант, а потому родители отдали ее в музыкальную школу. Роль клавишницы в юношеской группе, работа в ресторане певицей и обучение на эстрадно-джазовом отделении сделали из Лады настоящую артистку. На фестивале в Юрмале в 1988-м девушка познакомилась с Алиной Витебской и Светланой Лазаревой, с которыми создала коллектив „Женсовет“.

Как, впрочем, и попыток обрести личное счастье. Так, в программе „Звезды сошлись“ на НТВ вокалистка признавалась, что однажды увела мужчину из семьи. Правда, изначально певица не подозревала, что избранник женат. „Я поставила условие, что не буду, пока он женат, разрушать семью. В итоге он развелся. Была бы семья, он бы никогда не ушел. Он бы сказал: „Я тебя люблю, но извини, я не могу“, — рассуждала впоследствии Лада об отношениях, которые закончились разрывом.

А ведь ранее певица блистала на сцене с альбомами „Вкус любви“ и „Фантазии“, выступала с „Кар-Мэн“, а также снималась для мужских журналов. Сексуальность Лады разглядел и режиссер Дмитрий Фикс, давший артистке главную роль в сериале „Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…“ Новый виток популярности благодаря образу Аллы Приходько сопровождался перерывом в гастрольной деятельности, хотя сцену звезда не бросала.

После развода со Свирским артистке пришлось столкнуться с новым испытанием — во время катания на лыжах она сломала ногу. Из-за тяжелой травмы певица лишилась роли в мюзикле „Чикаго“, вплотную занявшись реабилитацией — одна конечность какое-то время была тоньше второй в два раза.

Последней каплей для Лады стал момент, когда муж не явился на третий день рождения сына. „Естественно, я напилась, врать не буду. И пошла со своим другом, это реально мой хороший товарищ, в караоке поплакаться. Прихожу — там Свирский с другом сидит. И все… Он потом просто собрал вещи и уехал. Может быть, повод искал“, — рассуждала исполнительница.

„Был момент, когда все стало рушиться, он терял деньги — грянул дефолт. У него огромные растраты, он должен банкам. Тогда и начались наши проблемы. Я беременная, мне тяжело, я его люблю. А человек не появляется, гулянки измены, скандалы — это кошмар… Я очень долго работала с психологами потому что психика моя была разрушена окончательно. Полностью потерла себя как личность, как женщина и как певица. Мне не разрешали работать, ему не нравилось, он считал что это неприлично. Я ему говорила: ты вообще-то в певицу влюбился. Как-то все поменялось“, — поделилась вокалистка в эфире программы „Секрет на миллион“ на НТВ.

ДТП

Артистка не пропадала с радаров: поклонники восхищались ее любовью к занятиям спортом, наблюдали за выступления на шоу „Точь-в-точь“ и „Маска“, следили за новыми клипами. „Возможно, я не так популярна, как в девяностые, но тогда и возможностей было гораздо больше. Ты мог заявить о себе как личность, показать свою индивидуальность через песни, проекты, как и было со мной. Появился яркий сингл — ты поехал с ним выступать. На концертах все звучало на ура“, — размышляла вокалистка.

Поволноваться за кумира всерьез фанатам пришлось в минувшем августе —Лада попала в аварию в Подмосковье, когда ехала в такси. „Она ехала с корпоративного выступления, направлялась домой. Действительно, произошло достаточно серьезное ДТП. Был привлечен вертолет медицинской службы и МЧС. Госпитализация в Институт микрохирургии мозга. Состояние оценивается как средней степени тяжести. Сейчас проходят обследования, ведутся медицинские исследования на этот счет. Будем надеяться, что все будет хорошо“, — передавал прессе директор звезды Сергей Пудовкин.

Слухи об артистке ходили самые тревожные: мол, после серьезной черепно-мозговой травмы, повреждения бедра и раны на лбу Ладу не узнать, она не может говорить и петь. „Конечно, она, как всякая девушка, расстраивается в связи с этими сложностями, особенно косметическими. Ей трудно говорить, трудно ходить. Есть действительно большие физические обременения. Но, слава Богу, жива. И прогнозы врачей оптимистичны“, — заверил Пудовкин окружающих 10 августа.

Вскоре на связь вышла и сама артистка. „Дорогие мои, любимые. Мне сейчас пока морально сложно быть активной в Сети. Однако я читаю и вижу ваши добрые слова поддержки, и они дарят мне силы в этот сложный период. С медицинской точки зрения все делается на максимальном уровне. В СМИ выходит много ложной информации, поэтому чуть позже будет официальная информация от меня! Искренне благодарю каждого из вас за поддержку, вы — моя опора. С любовью к вам, ваша Лада Дэнс!“ — такое сообщение появилось на странице исполнительницы.

Все бы ничего, да только восстановлению артистки мешали злопыхатели — один из них угрожал звезде расправой, из-за чего у Лады случился нервный срыв. Но как бы тяжело не было, в первую очередь исполнительница думала о своих зрителях, а потому не отказалась выступить на концерте в Нижнем Новгороде уже 19 августа.

„Я, конечно, был не согласен с ее позицией, но понимаю ее, как артистку. Потому что ее уже заживо похоронили. А она выйдет на сцену. И это будет самый лучший комментарий на тот агрессивный информационный вал — писали, что у нее отек мозга, говорить и ходить не может и т.д. Чего только не нагородили. Ей, конечно, и дальше требуется реабилитация. Но Лада Дэнс как была яркой, позитивной, драйвовой артисткой, так и останется“, — комментировал директор певицы поступок Лады.