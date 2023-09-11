„Домашний арест“ Блиновской: танцы, песни и тусовки

По сообщениями адвоката Елены, Блиновской разрешено общаться только с детьми и водителем. Тем не менее одно время ходили слухи, что Блиновская поддерживает связь с некоторыми из своих друзей. И не только слухи. Психолог Юлия Тюрина поделилась видео со дня рождения Блиновской (25 августа скандальной звезде исполнилось 42 года). В ролике создательница марафона желаний танцует под трек Стаса Костюшкина „Королева“. Юлия оставила геолокацию — „Миллениум парк“. Так что формально Блиновская продолжала находиться под арестом.

Вчера же в Сети появились кадры, как Блиновская гуляет по Москве. Однако объяснение этому нашлось: она отпросилась у следователя на время, чтобы поучаствовать в выборах. Елену заметили на избирательном участке в школе.

В данный момент Блиновская не имеет собственных доходов. По заявлениям ее мужа Алексея им не на что жить после ареста счетов. У него было несколько бизнес-проектов, которые приносили некоторый доход, но и на них следствие наложило арест.

Напомним, что ранее автора „Марафона желаний“ обвинили в уклонении от уплаты налогов. Блиновская пыталась покинуть страну 27 апреля, но была задержана. Впоследствии она признала свою вину и частично вернула „заработанное“