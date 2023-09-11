Самый странный из Pink Floyd: Роджер Уотерс отметил 80-летие

Наконец, в феврале 2023-го Уотерс выступил на заседании Совбеза ООН. Там он договорился до того, что „не считает вторжение на Украину неспровоцированным“. В том же месяце музыкант заявил, что начал больше уважать президента России Владимира Путина.

За последние полтора года музыкант еще несколько раз высказывался по поводу войны. Так, он критиковал США за военные поставки Украине и обвинял их в организации „незаконного государственного переворота, который лишил Украину демократии“.

В сентябре того же года Уотерс написал открытое письмо Владимиру Путину. В нем он, в частности, спросил у президента России, хочет ли тот окончания конфликта на Украине. Лидер Pink Floyd также заявил, что если у России „нет других территориальных интересов, кроме обеспечения безопасности русскоязычного населения“ Крыма, Донецка и Луганска, то „это бы помогло“. Луганск в своем письме он назвал „Лубанском“. Ну хоть не Лубянском...

В августе 2022 года Роджер Уотерс в интервью CNN объяснил, почему считает президента США Джо Байдена военным преступником. Музыкант выразил мнение, что политик „разжигает огонь на Украине“, и раскритиковал НАТО за расширение в сторону России. Он также осудил США за то, что они не пытаются усадить украинского президента Владимира Зеленского за стол переговоров. Вскоре после интервью артист был закономерно внесён в базу украинского сайта „Миротворец“.

„Джулиана Ассанжа вообще не следовало арестовывать, он не совершил никакого преступления, если только разоблачение военных преступлений не является преступлением“, — говорил Уотерс. Возможно, это было самое невинное политическое выступление Уотерса.

В 2019-м Уотерс выступил на митинге в Лондоне у здания Министерства внутренних дел с призывом освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа — музыкант в его честь исполнил песню „Wish You Were Here“. Спустя год он стал участником митинга в поддержку Ассанжа возле парламента в Лондоне. В ходе мероприятия Уотерс назвал основателя WikiLeaks „невиновным человеком“ и выразил мнение, что Ассанжа ждет скорая гибель в случае экстрадиции в США.

Уотерс неоднократно высказывался в поддержку Палестины. Особо резкие заявления на эту тему привели к тому, что музыканта стали обвинять в антисемитизме. Лидер Pink Floyd в разное время называл политику Израиля по отношению к палестинцам „апартеидом“ и сравнивал ее с действиями гитлеровской Германии. Например, в интервью 2017 года Уотерс заявил: „Артисты, которые хотят выступить в Израиле и пообщаться с местными, чтобы как-то улучшить ситуацию, ошибаются. Люди там живут под воздействием постоянной пропаганды. Так что здесь сложно не вспомнить Геббельса и 1930-е годы. Тактика состоит в том, чтобы как можно чаще говорить большую ложь“.

Израильский след Уотерс нашел и в резонансном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, произошедшем в 2020 году. Тогда музыкант заявил, что военные эксперты Израиля научили американских полицейских „технике убийства“, когда шею сдавливают коленом, перекрывая тем самым кровоснабжение сонной артерии.

При этом британец всегда подчеркивал, что не считает себя антисемитом. „Я ничего не имею против евреев и израильтян, я не антисемит. Лишь порицаю политику Израиля.

В антисемитизме Уотерса обвиняли в том числе из-за его неоднозначных перформансов на концертах. Так, в 2013 году на одном из выступлений музыканта в небо был запущен воздушный шар в форме свиньи, на котором была изображена Звезда Давида. Отвечая на обвинения, артист тогда заметил, что на свинье — помимо звезды Давида — были другие религиозные и политические символы, а также логотипы некоторых корпораций.

Спустя 10 лет — на фоне сообщений о массовых попытках отменить выступления Уотерса в Германии — музыкант вышел на сцену в Берлине в костюме, напоминающем нацистскую форму. Сам британец объяснил выбор сценического образа желанием сделать заявление „против фашизма, несправедливости и фанатизма“. Он также подчеркнул, что использовал подобные костюмы десятки лет — и до этого они ни у кого не вызывали споров. Себя музыкант по итогам инцидента назвал жертвой культуры отмены.