ФОТО | „Копия мамы!“ 15-летняя дочь Миллы Йовович снялась в бальном платье для рекламы

47-летняя Милла Йовович и 15-летняя Эвер Андерсон стали героинями модной съемки бренда Rodarte. Актриса и ее дочь позировали фэшн-фотографу Дарье Кобаяши Рич в платьях из новой коллекции марки на фоне цветочных композиций.

„Я знаю дизайнеров Кейт и Лауру Малливи с тех пор, как они создали свои первые необычные коллекции. И я всегда была одной из многих девушек, которые мечтали надеть их исключительные модели“, — поделилась впечатлениями от съемки Милла Йовович.

Подписчики оценили новую семейную фотосессию актрисы. „Вы обе потрясающие“, „Милла и Эвер похожи как две капли воды“, „Вам обеим невероятно идут элегантные платья“, „Ваша дочь невероятно похожа на вас в юности“, — написали пользователи в комментариях.

Милла Йовович замужем за английским кинорежиссером Полом Андерсоном. Пара познакомилась на съемках фильма „Обитель зла“, они встречались на протяжении семи лет, а поженились в 2009 году после рождения первой дочери. Супруги воспитывают троих детей: 15-летнюю Эвер, 8-летнюю Дэшилл и 3-летнюю Ошин. Эвер Андерсон пошла по стопам матери и уже является успешной моделью и начинающей актрисой.