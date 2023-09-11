У Илона Маска и Граймс родился „тайный“ третий ребенок

Новостью о пополнении поделился журналист и биограф Уолтер Айзексон. По его словам, „юбилейного“ ребенка Маску и его бывшей подруге — эпатажной певице Граймс (настоящее имя Клер Буше) родила суррогатная мать.

Малыш по имени Techno Mechanicus, или просто Тау, стал десятым для миллиардера и третьим от отношений с Граймс. Пара развелась еще в 2021 году, после рождения сына имя X A-12 (Экс Эш Эй-Твелв). Это не помешало им впоследствии завести дочь по имени Экза Дарк Сайдерил от суррогатной матери, а теперь и третьего малыша.

При этом Граймс заявила, что Илон Маск запрещает ей видеться с их общим сыном Х, хотя сам регулярно появляется с ним на публике. Она обвинила бывшего в том, что он „разбил ее семью на части“. Высокие отношения...