12.09.2023, 08:00
ВИДЕО | Символично! В Риге на концерте „Би-2“ вместо Чичериной спела Чулпан Хаматова(8)
ФОТО: Youtube
Как известно, изначально песня „Мой рок-н-ролл“ была исполнена группой „Би-2“ совместно с Юлией Чичериной. Но сейчас в таком составе вокалисты на одну сцену вряд ли выйдет: Чичерина вдохновилась „русским миром“ и периодически напоминает о себе кринжовыми роликами с Донбасса.
В Риге, однако, песню исполнить удалось: Чичерину успешно заменила актриса Нового Рижского театра Чулпан Хаматова, в 2022 году переехавшая в Ригу из России. Перед выступлением Хаматова, недавно сдавшая экзамен на знание латвийского языка, поздоровалась с публикой по-латышски.
Концерт „Би-2“ в Риге откладывался в течение трех лет из-за пандемии и сложностей с визами для россиян. Во время выступления коллектив представил свой новый альбом „Я двигаюсь дальше“.