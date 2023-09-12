ВИДЕО | Символично! В Риге на концерте „Би-2“ вместо Чичериной спела Чулпан Хаматова

Как известно, изначально песня „Мой рок-н-ролл“ была исполнена группой „Би-2“ совместно с Юлией Чичериной. Но сейчас в таком составе вокалисты на одну сцену вряд ли выйдет: Чичерина вдохновилась „русским миром“ и периодически напоминает о себе кринжовыми роликами с Донбасса.