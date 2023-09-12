Ласнамяэ приглашает отметить Международный день музыки и День пожилых людей прекрасным концертом

„В Ласнамяэ стало традицией отмечать 1 октября Международный день музыки, а также День пожилых людей. Для меня празднование Дня пожилых людей имеет особое значение, поскольку это еще одна возможность привлечь внимание людей к проблемам и потребностям жителей почтенного возраста, а также признать их вклад в развитие общества“, ─ сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В воскресенье, 1 октября, с 15 часов в центре культуры „Линдакиви“ (ул. Я. Коорти, 22) состоится концерт в честь Международного дня музыки и Дня пожилых людей. Для зрителей выступит молодежный мужской хор Национальной оперы „Эстония“ под руководством дирижёра Хирво Сурва и под аккомпанемент на фортепиано Андреса Лемба.

Концерт бесплатный для всех желающих, но необходима предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно по телефону 645 7700 либо здесь. Концерт продлится ориентировочно 1 час.

NB! В целях обеспечения безопасности организаторы просят принимать участие в концерте только здоровыми. В случае появления симптомов заболевания рекомендуется остаться дома.