Шоубиз
12.09.2023, 10:23

76-летний Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию

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Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
ФОТО: MARIO ANZUONI | Scanpix

Арнольд Шварценеггер, американский актер, бодибилдер и политик, перенес на ушедшей неделе очередное оперативное вмешательство.

Как передает TMZ, сославшись на источник, связанный с Арнольдом, „Терминатор“, легенда жанрового кино, был вынужден прервать тренировки и „лечь под нож“ из-за проблемы с рукой.

Уточнено: у экс-губернатора Калифорнии оказался поврежден локтевой нерв. Пострадала правая рука спортсмена. Сейчас на нее наложена повязка.

Отмечено, что чуть ранее Арнольд опубликовал на своем личном канале видео, где рассказал, что в 2018 году был буквально на пороге смерти, когда „рутинная инвазивная процедура“ по замене сердечного клапана пошла не по плану.

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