„Как будто бабушку ведут“: поклонники переживают за здоровье прооперированного Киркорова

На сценепоп-король появился весь в белом, правда немножко опоздал к дуэту с Люсей Чеботиной. И потому по лестнице спускался буквально бегом, поддерживаемый под руки охранниками и смешно переставляя ноги.

Этот гуляющий в Сети ролик не на шутку перепугал поклонников артиста. Многие заметили, что двигался 56-летний исполнитель слишком неуверенно. И тут же связали это с его недавними пластическими операциями, решив, что все это последствия излишней погони за давно ушедшей молодостью.

„Смешной такой. Как на ходулях“, „Вячеслав Зайцев вспомнился со своей свитой охраны“, „Че с ним?! Неужели от последствий операций совсем двигаться не может“, „Как будто ему тяжело ходить“, „Как будто бабушку на прием к врачу ведут внуки“, „Его ведут, чтобы он не упал в спешке“, „Помню, где-то читала, что он делал операцию по удлинению ног“, — посыпались совершенно невероятные комментарии и предположения оторопевших пользователей.

Общественность уверена, что близкая дружба с хирургом Хайдаровым доведет звезду до беды. Искусственно созданные кубики пресса и пришитая пятая точка конечно смотрятся эффектно, особенно если демонстрировать это во время выступлений, но ведь пора начать думать о здоровье, которое уже не столь богатырское, как в молодости.

К слову, Хайдаров даже не пытается отрицать, что красота Филиппа Бедросовича — полностью его заслуга. Об этом он заявил Гарику Харламову в проекте „Кстати“.