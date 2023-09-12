Вайкуле не поддержала Паулса после смерти супруги: „Мне страшно с ним встречаться“

С 26 по 30 июля в Юрмале проходил ежегодный музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле. На „Рандеву“ приехали даже Алла Пугачева и Максим Галкин, чтобы поддержать подругу. Более того, юморист спел песню „Листья желтые“ на латышском языке. Гости фестиваля надеялись, что Примадонна хоть немножко подпоет мужу, но нет. Алла Борисовна продолжала сидеть молча, лишь немного пританцовывая.

Многие ожидали, что на мероприятие Вайкуле приедет ее друг Раймонд Паулс. Но композитора никто так и не увидел. В одном из интервью музыкант объяснил свое отсутствие тем, что ему было просто не интересно. Но на следующий день после этой беседы с прессой стало известно, что он потерял любимую жену Лану.

Конечно, все ожидали, что Лайма поддержит своего друга в столь тяжелый период. Ведь они живут совсем недалеко друг от друга. Однако несмотря на это, оказалось, что Вайкуле даже не общалась с Раймондом после смерти его супруги.

В новом интервью латвийскую певицу спросили, как себя чувствует композитор после такой большой утраты. На это Лайма ответила, что ей не довелось пообщаться с товарищем.

„Уверена, что это страшная утрата, и то, что он чувствует, это очень тяжело. Мне страшно с ним встречаться. И как себя вести я не знаю. Говорить об этом вроде невозможно, а не говорить — некрасиво. Вот как быть?!“ — размышляет певица.

Поклонников звезды удивили ее слова. Известно, что раньше Вайкуле, Паулс и Пугачева часто собирались вместе, чтобы помузицировать. С покойной Ланой артистки тоже были в хороших отношениях.

Отметим, что Раймонд прожил с супругой в счастливом браке 60 лет. Последние годы музыкант сильно переживал за здоровье любимой — она не могла восстановиться после операции на ногу. Поэтому Паулс всегда стремился после рабочих мероприятий быстрее вернуться домой, чтобы не оставлять жену в одиночестве.

