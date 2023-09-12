Милохин ночью улетел из России на фоне слухов о призыве в армию

нформацию об отлете Милохина подтвердила и Мизулина в своем Telegram-канале.

„Это результат консолидации и единения гражданского общества, о котором говорит наш президент“, — добавила она.

Напомним, что накануне Милохин вернулся в Россию. В соцсетях он опубликовал видео, где танцует на Красной площади под трек Scally Milano „Я не хочу жить в Дубае“. Вечером 11 сентября Мизулина сообщила, что направила в Минобороны обращение с просьбой призвать блогера в армию в осенний призыв. В своей публикации она отметила, что оснований для отсрочки от службы у Милохина нет, напомнив, что он ранее делал русофобские высказывания.

Mash сообщал, что Милохин стоит на воинском учете в Краснодарском крае еще с 2018 года. При этом отчим Милохина заявлял, что о возвращении сына в страну ничего не знает, но не верит в его призыв. По его словам, у тикокера близорукость — он ходит в линзах, а коррекцию так и не сделал.