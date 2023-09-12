12.09.2023, 16:23
Платья принцессы Дианы ушли с молотка за баснословные деньги: вот сколько за них отдали фанаты
ФОТО: | Scanpix
Принцесса Уэльская для многих была иконой стиля. И ей подрожали не зря. Ведь первую супругу короля Великобритании Карла III одевали лучшие дизайнеры мира. Шелка из царских покоев вновь увидели свет.
Вечерние платья леди Ди были выставлены на аукцион Julien's. Три наряда в момент ушли с молотка, а их цена поражает воображение.
Самым дорогим оказалось шелковое красное платье, в котором знаменитость показывалась трижды. За него тайный покупатель выложил 458 тысяч фунтов стерлингов.
Вторую вещицу с изумрудным подолом приобрели за 450 тысяч фунтов стерлингов .
Третье платье из черного бархата оценили в 407 тысяч фунтов стерлингов. Итоговая сумма стала рекордной, вырученной за продажу вещей королевской особы, пишет Daily Mail.