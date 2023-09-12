Платья принцессы Дианы ушли с молотка за баснословные деньги: вот сколько за них отдали фанаты

Вечерние платья леди Ди были выставлены на аукцион Julien's. Три наряда в момент ушли с молотка, а их цена поражает воображение.

Самым дорогим оказалось шелковое красное платье, в котором знаменитость показывалась трижды. За него тайный покупатель выложил 458 тысяч фунтов стерлингов.

Вторую вещицу с изумрудным подолом приобрели за 450 тысяч фунтов стерлингов .

Третье платье из черного бархата оценили в 407 тысяч фунтов стерлингов. Итоговая сумма стала рекордной, вырученной за продажу вещей королевской особы, пишет Daily Mail.