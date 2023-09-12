12.09.2023, 17:21
„Гуманоид“: в Cети обсуждают странные пальцы жены Петросяна Брухуновой(1)
ФОТО: Kuvatõmmis
Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала подписчикам, как проходит ее поездка в Санкт-Петербург. Знаменитость погуляла по городу и посетила главные его достопримечательности: Дворцовую площадь, Храм Спаса на Крови и Думскую улицу, пишет Womanhit.
„Какой раз мне везет на восхитительную погоду в Питере. Я этому очень рада!“ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред) — отметила Брухунова.
Но взгляд поклонников Татьяны упал на ее пальцы. Они заявили, что они очень странно выглядят. „Она не человек“, „Гуманоид или рептилоид“, „Бабушкины костюмы в хлорке постирала, вот и ручкам пипец“, „Обезвоживание“, — написали пользователи Сети.