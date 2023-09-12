Поседевшего Нила Ушакова сравнили с Киркоровым и Гринчем

Издание также задается вопросом, это возрастные изменения или результат стресса из-за расследования антикоррупционного бюро?

У некоторых пользователей новый образ бывшего мэра Риги вызвал ассоциации с российским певцом Филиппом Киркоровым: „Киркорова рядом не хватает“, „Почти Филипп Киркоров, теперь он тоже блондин“ и „Я уже где-то это видела... О, похож на Киркорова... Только тот постарше и больше похож на Гринча...“.

В разговоре с Privātā Dzīve Ушаков со смехом пояснил: „На последней фотографии я не брился три дня, но что касается цвета волос, то это естественные процессы. Что? Кто-то думает, что я покрасил волосы? Извините, я ничего не делал“.