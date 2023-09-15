15.09.2023, 08:20
Как прошел фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале? Смотрите в программе „Стиль Жизни с Анатолием Эйном“(1)
ФОТО: Lifestyle Baltic
Смотрите новый выпуск передачи „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“ на музыкальном фестивале „Laima Rendezvous, Jurmala“ 2023 в воскресенье 17 сентября в 11:00 и в 22:00 на TV3+!
В этом выпуске передачи телезрителей ждет море музыкальных эмоций на открытии фестиваля „Laima, Rendezvous, Jurmala „, интервью с самыми яркими звёздами эстрады, а также последние модные тенденции от представительства SWAROVSKI в Эстонии!
„Стиль Жизни с Анатолием Эйном“ - это новые тренды, популярные маршруты для путешествий, увлекательные мероприятия и потрясающие эмоции! Словом, это весь мир, в котором никогда не бывает скучно, это ваш незаменимый путеводитель, яркий и заманчивый.