„Таких, как вы, больше нет, каждый отдельно — творческая единица“. Фестиваль Station Narva посетило более 4000 человек

Фестиваль открылся в четверг, 7 сентября, в Нарвской ратуше общественным обсуждением BAZAR о будущем культурной жизни Нарвы. В фокусе были как культурные и образовательные учреждения, так и перспективы стать культурной столицей Европы. Затем состоялся успешный концерт-открытие в Нарвском колледже, на котором певцы Отт Лепланд и INGA выступили вместе с Нарвским городским симфоническим оркестром и соул-фанк-группой.

Центральной темой Бизнес-дня Station Narva, который прошел в пятницу, 8 сентября, в творческом инкубаторе OBJEKT, стали новые технологии и творческая деятельность в условиях справедливого перехода. Приветственной речью мероприятие открыла министр культуры Хейди Пурга, после чего один из исполнителей фестиваля, украинская поп-звезда Иван Дорн рассказал в открытом интервью о поддержке молодежи и силе музыки в деле спасения мира.

Хейди Пурга сказала, что Нарва в дни проведения фестиваля становится „центральной станцией“ и местом встречи международной и местной культуры. „Station Narva — это мероприятие, на котором творцы из разных областей собираются вместе, чтобы поделиться своим талантом и страстью. <...> В Нарве мы видим этот дух культурного разнообразия и сотрудничества — этот город показывает, как культура может вдохновлять и объединять нас“, — отметила она.

Дорн сказал, что обстановка и люди Нарвы напоминают ему родной город Славутич в Киевской области, и дал совет молодым творческим людям Нарвы: „Кто бы вы ни были — писатель, фотограф, музыкант — в каждом из вас есть самое уникальное — ваши мысли, ваша жизнь, ваш опыт, ваша личность. Таких, как вы, больше нет, каждый отдельно — творческая единица. Даже если вы будете работать в уже существующем жанре, все равно будет получаться оригинально. Нехватка веры в себя и лень — единственное, что может помешать на пути к успеху!“