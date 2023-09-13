„Таких, как вы, больше нет, каждый отдельно — творческая единица“. Фестиваль Station Narva посетило более 4000 человек
На прошлой неделе, с 7 по 10 сентября, в Нарве уже в шестой раз прошел фестиваль музыки и городской культуры Station Narva, который наполнил город музыкой, искусством, продемонстрировал городское пространство под новым углом и собрал публику на мероприятиях самого широкого спектра. За четыре дня фестиваль посетили 4032 человека.
Фестиваль открылся в четверг, 7 сентября, в Нарвской ратуше общественным обсуждением BAZAR о будущем культурной жизни Нарвы. В фокусе были как культурные и образовательные учреждения, так и перспективы стать культурной столицей Европы. Затем состоялся успешный концерт-открытие в Нарвском колледже, на котором певцы Отт Лепланд и INGA выступили вместе с Нарвским городским симфоническим оркестром и соул-фанк-группой.
Центральной темой Бизнес-дня Station Narva, который прошел в пятницу, 8 сентября, в творческом инкубаторе OBJEKT, стали новые технологии и творческая деятельность в условиях справедливого перехода. Приветственной речью мероприятие открыла министр культуры Хейди Пурга, после чего один из исполнителей фестиваля, украинская поп-звезда Иван Дорн рассказал в открытом интервью о поддержке молодежи и силе музыки в деле спасения мира.
Хейди Пурга сказала, что Нарва в дни проведения фестиваля становится „центральной станцией“ и местом встречи международной и местной культуры. „Station Narva — это мероприятие, на котором творцы из разных областей собираются вместе, чтобы поделиться своим талантом и страстью. <...> В Нарве мы видим этот дух культурного разнообразия и сотрудничества — этот город показывает, как культура может вдохновлять и объединять нас“, — отметила она.
Дорн сказал, что обстановка и люди Нарвы напоминают ему родной город Славутич в Киевской области, и дал совет молодым творческим людям Нарвы: „Кто бы вы ни были — писатель, фотограф, музыкант — в каждом из вас есть самое уникальное — ваши мысли, ваша жизнь, ваш опыт, ваша личность. Таких, как вы, больше нет, каждый отдельно — творческая единица. Даже если вы будете работать в уже существующем жанре, все равно будет получаться оригинально. Нехватка веры в себя и лень — единственное, что может помешать на пути к успеху!“
В этом году музыкальная программа Station Narva прошла 8 и 9 сентября в Нарвском центре исполнительских искусств Vaba Lava и арт-клубе Ro-Ro. Среди 20 исполнителей международной музыкальной программы самыми именитыми зарубежными артистами стали основатель британского звукозаписывающего лейбла Mo' Wax и группы UNKLE Джеймс Лавель, электронная танцевальная группа Acid Arab, финский музыкант Джими Тенор и украинская поп-звезда Иван Дорн, получивший особенно теплый прием. Среди эстонских артистов в программе были YASMYN, Ajukaja и Март Ави, manna, Masha Ye, IVI и Analogue Quattro из Ида-Вирумаа.
Прекрасное настроение создали и дневные концерты городской сцены, которые прошли на террасе пляжного здания Йоаору, в ресторане Valge Kõrvits и в порту Кулгу. Особенно публике запомнилось выступление голландской ска-рок-группы Bazzookas. В рамках фестиваля Нарвская арт-резиденция (NART) предлагала обеды с участием японских художниц Рейко Мотохары и Кабо, лодочные экскурсии, курируемые посольством нарвской „Венеции“, инициированной NART, а также ночные художественные выставки в Кренгольмской мануфактуре. Также состоялись открытие групповой выставки ида-вирумааских художников „Молодое Неизвестное“, куратором которой является силламяэский художник Эдуард Зеньчик, экскурсии по Кренгольму, замку Германа и художественной галерее Нарвского музея. Завершилось мероприятие сытным завтраком по-нарвски в центре неформального обучения VitaTiim и вечеринкой в честь окончания сезона в саду Кренгольма.
На фестивальных вечерах и дневных сценах выступали: Acid Arab (FR), Ajukaja x Март Ави, Analogue Quattro, Bazzookas (NL), GØK2, Иван Дорн (UA), IVI, Джеймс Лавель (UNKLE) (UK), Джими Тенор (FI), Kain, manna, Masha Ye, Nooriyah (UK), „Товарищ Астроном“, YASMYN и диджеи Fake Versace, Kurbade Tüdrukute Klubi, Рауль Саареметс, Simon Red, Työmik Bassofsky и члены команды Station Narva Дан Ротарь, Эркин Антов и Индрек Мигур. На концерте-открытии фестиваля выступили Отт Лепланд, INGA, Нарвский симфонический оркестр под управлением Анатолия Щура и соул-фанк-группа.
Следующий фестиваль Station Narva состоится 5-8 сентября 2024 года. Билеты на фестиваль до 30 сентября продаются по сниженной цене 29 евро в интернет-магазине shop.tmw.ee.