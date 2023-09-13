С домработником? Стало известно о предполагаемом романе Бритни Спирс

По данным издания, 41-летняя исполнительница вступила в отношения со своим 37-летним домработником Полом Ричардом Солизом. Около года назад артистка наняла мужчину, чтобы он проводил в доме уборку и выносил мусор. Сообщается, что вскоре близкие Спирс начали замечать, как много времени звезда проводит с Солизом.

Известно, что ранее у предполагаемого возлюбленного певицы были проблемы с законом: его привлекали за незаконное хранение оружия и распространение запрещенных веществ.

Сам Солиз в разговоре с Us Weekly отметил, что Спирс чувствует себя отлично после развода, однако не стал напрямую говорить о том, состоит ли он с ней в отношениях. Помимо этого, он назвал артистку феноменальной женщиной.

О разводе 41-летней Бритни Спирс и 29-летнего Сэма Асгари стало известно в середине августа. Причиной разрыва, по словам мужчины, стали непримиримые разногласия. Позже исполнительницу заметили с загадочным мужчиной ночью в Калифорнии.