Умер Иэн Уилмут, создатель клонированной овцы Долли. Почему его открытие — одно из важнейших в ХХ веке

Однако появление более 25 лет назад Долли, клонированной из клетки взрослой овцы, вызвало в равной степени как эйфорию, так и тревогу.

Это было по-настоящему невероятным научным событием, и мне посчастливилось рассказывать об этой истории для службы новостей Би-би-си.

К ним можно отнести начало космических исследований и взрывы атомных бомб над Хиросимой и Нагасаки, которые привели к кардинальным сдвигам в наших представлениях и о нас самих и о мире вокруг нас.

В истории науки бывают случаи, когда новые открытия являются чем-то большим, нежели простым расширением границ познания. Иногда они меняют все.

Технология клонирования заключалась в том, что ДНК взрослой клетки была помещена в пустую яйцеклетку овцы. Затем на нее воздействовали электричеством и химическими реагентами, что привело к „омоложению“ взрослой ДНК, превратившейся в эмбрион. Затем его имплантировали в суррогатную овцу, которая и доносила клонированный эмбрион до срока.

Профессор Уилмут был одним из руководителей группы ученых, которая использовала клетку молочной железы от мертвой взрослой овцы, чтобы создать живой организм, генетически идентичный донору.

Научное наследие Уилмута включает в себя создание новой отрасли, известной как регенеративная медицина. Она имеет огромный потенциал, поскольку в будущем может позволить большому числу людей жить дольше и оставаться здоровыми.

Это направление в науке направлено на излечение многих болезней старения, позволяя организму регенерировать поврежденные или утратившие свою функциональность ткани.

Профессор Уилмут работал в Рослинском институте изучения животных при Эдинбургском университете, где его работы заложили основу для исследования в области стволовых клеток.

Поначалу уверения ученых, что они создали Долли для разработки новых методов лечения, заглушались громкими опасениями, что следующими в очереди на клонирование стоят люди.

Тогдашний президент США Билл Клинтон быстро отреагировал на настроения общества и тут же с большой помпой объявил о запрете экспериментов по клонированию человека.

„Эта [технология] потенциально может поставить под угрозу священные семейные узы, лежащие в основе наших идеалов и нашего общества“, — сказал он.

Однако, встретившись с создателем Долли, я быстро понял, что он отнюдь не является пресловутым доктором Франкенштейном. Этот мягкий и скромный человек явно чувствовал себя не в своей тарелке, оказавшись в центре внимания международного сообщества.

При этом, несмотря на явный дискомфорт, он считал необходимым объяснить, что Долли была создана для улучшения человечества, а не для его замены. Он рассказал мне, что страстно надеется найти лекарство от неизлечимых изнурительных болезней.

Технология, использованная при создании Долли, применима и для выращивания мозговой и мышечной ткани, которую можно будет трансплантировать пациентам.

Как только страсти вокруг Долли несколько улеглись, профессор Уилмут показал мне лабораторию, в которой проводилась эта работа.

Он рассказал мне, что в идеале хочет разработать технологию, которая позволила бы взять клетку пациента, страдающего, скажем, болезнью Паркинсона, и вернуть ее в эмбриональное состояние. Но вместо того, чтобы позволить ей развиться в клон пациента, так называемые эмбриональные стволовые клетки можно „уговорить“ стать нервными клетками, которые смогут заменить поврежденные части мозга.

Однако использование эмбрионального материала человека вызывало споры, поэтому исследования так называемого терапевтического клонирования были запрещены во многих странах, включая несколько штатов США.