Филипп Киркоров рассказал, как изменилась его жизнь после пластических операций(5)
Филипп Киркоров в этом году преобразился полностью. И как оказалось, не только внешне. Он полагает, что изменился и внутренне. В свежем выпуске „Осторожно: Собчак“ он признался, что еще в возрасте 33 лет решил: „Я буду на 33 выглядеть всю жизнь!“
„Ты не представляешь, что я сейчас творю на сцене... У меня все другое!“ — похвастал он в разговоре с Ксенией Собчак. Вместе с заметным омоложением у Киркорова, по его собственному признанию, прибавилось и энергии, и сил.
Вопреки популярному мнению о том, что пластическую операцию исполнитель делал по бартеру, все обстоит иначе — реклама ни при чем.
„Я считаю, что любой труд, особенно такой, должен быть оплачен. Когда я увидел результат, то посчитал, что люди должны об этом знать... Ничего зазорного нет, что мы прибегаем к услугам пластической хирургии“.