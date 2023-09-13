Филипп Киркоров рассказал, как изменилась его жизнь после пластических операций

„Ты не представляешь, что я сейчас творю на сцене... У меня все другое!“ — похвастал он в разговоре с Ксенией Собчак. Вместе с заметным омоложением у Киркорова, по его собственному признанию, прибавилось и энергии, и сил.

Вопреки популярному мнению о том, что пластическую операцию исполнитель делал по бартеру, все обстоит иначе — реклама ни при чем.

„Я считаю, что любой труд, особенно такой, должен быть оплачен. Когда я увидел результат, то посчитал, что люди должны об этом знать... Ничего зазорного нет, что мы прибегаем к услугам пластической хирургии“.

