ВИДЕО | Тимур Родригез разводится после 16 лет брака

Новость о разводе Родригеза шокировала публику, ведь многим казалось, что у него крепкая семья. „Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда остаемся безумно любящими родителями наших детей. Во избежание слухов и домыслов сообщаю об этом официально и прошу с пониманием отнестись к тому, что ни сейчас, ни в будущем комментарии на эту тему мы давать не планируем“, — поведал он.

Через несколько дней Тимур опубликовал в соцсетях видео, где поделился эмоциями, которые он испытывает из-за разрыва с Анной. Прежде всего музыкант поблагодарил поклонников за поддержку.

„Это жизнь, и я надеюсь, что она будет продолжаться у нас обоих. Во-вторых, после того, как эту новость расхватали СМИ, я прочитал и другие комментарии о себе, и они были уже совершенно другого содержания. И вот что я вам скажу: в этой ситуации, казалось бы, я должен не обращать на это внимания, но, видимо, очередная серия „Читаю комменты“ выйдет на днях“, — обратился Родригез.

Ранее шоумен откровенничал, что Анна ревнует его, ведь в окружении артиста постоянно находятся девушки. „Как любая женщина, она не может не ревновать. Естественно, мы периодически об этом говорим. Моя жена не очень любит шоу-бизнес, зная на 80 процентов, что он представляет. Скандалов у нас нет, но ей не нравится, когда я много отсутствую. Я очень нежно разговариваю со своей женой, и, если находиться рядом, от патоки может стать тошно“, — признавался он.

В то же время и жена исполнителя привлекала внимание мужчин, что задевало его. „Моя жена — красивая, эффектная женщина. Когда я иду с ней по улице, то вижу, как люди смотрят ей вслед. Идет мужик со своей женщиной, видит мою и косит глаза. Я бешусь. Конечно, я горжусь, но и немножко ревную, потому что понимаю прекрасно, что она иногда гуляет и без меня“, — отмечал певец.