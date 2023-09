Британские легенды метал Cradle of Filth возвращаются в Эстонию с ураганным концертом

Более тридцати лет назад восставший из преисподней графства Саффолк и взобравшийся на самую вершину известности Cradle of Filth, бесспорно, является одним из гигантов в мире метала. Коллектив под руководством Дэни Филта последовательно превосходил ожидания фанатов, перенося своих слушателей как в готический мрак, так и в сверхъестественные миры. Благодаря своей культивированной репутации и уникальной творческой силе группа Cradle of Filth известна как самый брутально-бунтарский live-бэнд в мире тяжелой музыки.

Начиная со своих ранних произведений, таких как дебютная песня „The Principle Of Evil Made Flesh“ 1992 года, до более экспансивной и театрализованной классики вроде „Cruelty And The Beast“ и „Midian“, Cradle of Filth игнорировали тренды и выстраивали своеобразный, грандиозный безнравственный мир, становясь при этом одним из наиболее выдающихся метал-коллективов в Соединенном Королевстве. С тех времен они совершили бесчисленное количество туров по всему миру, удостоившись признания все разрастающейся интернациональной армии поклонников.

Выпущенная в 2015 году пластинка „Hammer Of The Witches“ поняла коллектив на новую высоту – Cradle of Filth стали еще более востребованными во всем мире, чем раньше. Альбом „Cryptoriana – The Seductiveness Of Decay“ 2017 года многократно усилил этот эффект.