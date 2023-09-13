Тонкая душевная организация: Волочкова расплакалась перед концертом из-за несоблюдения условий
Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась в беседе с эурналистом на „настоящий казус“ перед последним выступлением.
Волочкова заявила, что на концерте отсутствовало балетное покрытие. По ее словам, за полчаса до начала спектакля приехали декорации, однако покрытие отсутствовало. Звезда вспомнила, как села на пол и стала громко плакать, а затем накричала на всех. Она объяснила, что выступать без специальных условий - это большой стресс для ее ног. В итоге организаторы постелили на сцене рекламную ткань.
„Я открою вам секрет, я научилась танцевать на баннерной ткани - материале, на котором печатают рекламные баннеры, в том числе и к выборам политиков. Его привезли лишь за 15 минут до начала моего выступления. Спектакль прошел с переаншлагом, вместо тысячи человек пришло 2 500 зрителей“, - поделилась артистка.
Волочкова добавила, что история с покрытием стала „завершающей точкой“ ее спектакля. Она опровергла, что заканчивает карьеру. Звезда уточнила, что готовит новое шоу.