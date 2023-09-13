Данила Козловский защитил честь и достоинство от главного доносчика России
Российский актер Данила Козловский отсудил у активиста Виталия Бородина 1 рубль по иску о защите чести и достоинства. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
После двух неудачных исков, которые суд не принимал, иск наконец зарегистрировали. В нем артист требовал взыскать с активиста 1 рубль. 13 сентября суд требование актера удовлетворил.
Бородин в середине апреля обратился в прокуратуру с заявлением о том, что после начала спецоперации России на Украине Козловский уехал в США, а потом решил вернуться в Россию и выступить в театрах в Москве и Петербурге.
Актер в ответ подчеркнул, что у него нет второго гражданства, а из России он уезжал, чтобы навестить своего ребенка в Америке. Кроме того, он опроверг слова Бородина о том, что якобы критиковал российскую власть.