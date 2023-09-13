Данила Козловский защитил честь и достоинство от главного доносчика России

После двух неудачных исков, которые суд не принимал, иск наконец зарегистрировали. В нем артист требовал взыскать с активиста 1 рубль. 13 сентября суд требование актера удовлетворил.

Бородин в середине апреля обратился в прокуратуру с заявлением о том, что после начала спецоперации России на Украине Козловский уехал в США, а потом решил вернуться в Россию и выступить в театрах в Москве и Петербурге.

Актер в ответ подчеркнул, что у него нет второго гражданства, а из России он уезжал, чтобы навестить своего ребенка в Америке. Кроме того, он опроверг слова Бородина о том, что якобы критиковал российскую власть.