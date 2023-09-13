Все выступления Вайкуле удалили с российского телевидения

Недавно Лайма Вайкуле заявила, что больше никогда не приедет с концертами в Россию.

В конце июля в Юрмале Лайма провела свой ежегодный фестиваль „Рандеву“. Вайкуле не скрывала, что большую часть заработанных денег с этого мероприятия она отправит на помощь детям Украины. В концерте приняли участие многие артисты, разделяющие позицию латвийской звезды.

Накануне стало известно, что действия Вайкуле не прошли для нее бесследно. Песни артистки сняли с ротации на российском телевидении.

Портал „Утро.ру“ сообщает, что в новогодних концертах зрители больше не увидят Лайму. Ее выступления вырезали из старых записей, которые обычно транслируют в праздничные выходные. Поэтому 2024 год страна будет встречать без таких хитов, как „Листья желтые“, „Я вышла на Пикадилли“, „Еще не вечер“, „Вернисаж“ и других.

Причиной „отмены“ Лаймы стали не только ее антивоенные высказывания. В большей степени на это решение повлияло финансирование Украины. Сама певица еще не прокомментировала ситуацию.