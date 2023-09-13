Модели OnlyFans назвали преимущества и недостатки карьеры на сервисе

Лав отметила, что начала работать на OnlyFans около девяти месяцев назад. „Но я считаю свою работу на платформе большим успехом, большим увлекательным путешествием. OnlyFans действительно открыл меня с новой стороны — как человека, который позволяет своей сексуальной энергии выйти наружу“, — сказала она.

Однако не всем так везёт. Другая модель, имя которой не называется, призналась, что ей пришлось бросить OnlyFans-карьеру — даже несмотря на неплохие (20 тысяч долларов в месяц) заработки. девушка рассказала, что занималась созданием контента для взрослых на протяжении трех лет. Она завела аккаунт на OnlyFans, так как считала, что платформа поможет ей „стать сильной женщиной“ и подарит полную творческую свободу. Она пояснила, что ранее уже выкладывала свои фото в бикини в соцсетях и считала переход на OnlyFans в 18 лет новым шагом в карьере.

Модель быстро обрела популярность и обзавелась большим количеством подписчиков, однако именно это в итоге стало одной из причин ее ухода из порно. Девушка пожаловалась, что поклонникам всегда было мало публикуемого контента, и они требовали все более откровенных снимков и видео. В конце концов, ее несколько раз уговорили сделать то, что ей было крайне неприятно.

Также она получала множество „ужасных, унизительных“ сообщений, которые вгоняли ее в депрессию. „Очевидно, что они видели во мне исключительно объект своей страсти, а не личность“, — заявила модель.

Большую часть заработанных денег она тратила на роскошный образ жизни, однако делала это не ради удовольствия, а чтобы уйти от психологических травм, полученных во время работы. Девушка, выросшая в небогатой семье, думала, что деньги и роскошь „решат все ее проблемы“, но происходило наоборот. Из-за депрессии она изолировалась от близких и почти не общалась с семьей.