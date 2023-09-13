Звезда мемов из 2000-х вновь штурмует Интернет. Теперь „космическая Барби“ учит дышать ртутью и пить скипидар

Один из самых популярных марафонов Лукьяновой основывается на так называемой теории о гидре. Она утверждает, что в каждом человеке живет гидра, которая вредит здоровью. Чтобы избавиться от нее, необходимо провести „чистку“ организма, то есть сесть на строгую (и весьма небезопасную) диету. К примеру, в списке того, что можно есть и пить во время „чистки“, покупатели курсов могут обнаружить коктейль со скипидаром. При этом, как заверяет Аматуе, некоторые типы „чисток“ способны подарить человеку бессмертие.

„Если монашка будет рассказывать о духовности, заметит ли ее кто-нибудь? — задаётся вопросом Лукьянова. — Да нет, никто не заметит. Но если красивая девушка, идеал для подражания, начнет говорить о духовности, то многие люди задумаются. Поэтому свою внешность я использую в качестве пиара для своих духовных идей“.

Несмотря на такую погруженность в духовные темы, Аматуе не забывает и о телесном. На фотографиях и видео она, как правило, запечатлена с ярким макияжем и в броских нарядах, а ее внешность многие называют кукольной. Как поясняет Лукьянова, с помощью косметики и одежды она пытается привлечь внимание пользователей к ее учению.

На Instagram Аматуе подписаны почти два миллиона пользователей. Ролики на YouTube, в которых она предсказывает будущее и рассказывает, как продлить молодость и исполнять желания, набирают десятки тысяч просмотров.

По словам блогерши, Аматуе — это ее духовное имя. Лукьянова заверяет, что была особенной с детства: еще будучи ребенком, она видела „тонкие миры и сущности из других измерений“. На своем сайте Аматуе сообщает, что владеет телекинезом и „другими интересными сверхспособностями“, а также состоит сразу в трех орденах — масонов, тамплиеров и розенкрейцеров.

Полтора десятилетия назад Аматуе прославилась благодаря лайфстайл-контенту, который в те годы еще так не называли, и необычной внешности: Лукьянову регулярно сравнивали с куклой Барби. К 2023 году она стала автором эзотерических онлайн-курсов и марафонов. Участникам своих марафонов Аматуе рекомендует, например, дышать парами ртути, пить скипидар и использовать тампоны, пропитанные дегтем. О том, что советы блогерши опасны для жизни, писали даже многие участники ее тренингов. Сама же Аматуе отвергает обвинения в свой адрес, называя их „хейтерским вбросом“.

Тех, кто критикует „чистки“, команда Аматуе угрожает „смыть в унитаз“, рассказывает Конасова. Она также нашла причину того, почему в сети много положительных отзывов о школе Лукьяновой. Оказалось, чтобы получить бесплатный рецепт для „чистки“ или войти в группу элитных членов Rex Deus, участники сообщества обязательно должны оставить положительный отзыв в интернете.

„Когда я попала в это сообщество, я сначала не думала, к чему это может привести. Нахождение в Rex Deus дало мне биполярное расстройство“, — призналась пострадавшая. Девушка рассказала, что члены клуба верят каждому слову Лукьяновой и готовы выполнять все задания, которые она им дает.

Однако существуют, причем в немалом количестве, и совершенно противоположные мнения. Клуб Лукьяновой Rex Deus вообще очень напоминает секту, считает известная блогерша Конасова. К такому выводу она пришла после того, как побеседовала с несколькими участниками курсов и марафонов Лукьяновой. Одна из них заявила, что из-за советов и практик, которые давали на тренингах Аматуе, у нее возникло психическое расстройство.

В сети можно встретить много положительных отзывов о Rex Deus. „Благодаря вашим урокам в клубе, дорогая Валерия, у меня кардинально изменилась жизнь. Прокачала себя во многих сферах, избавилась от вредных привычек, наработала чувство вкуса“, „Дорогая Валерия Валерьевна, ваша школа — это лучшая инвестиция“, — восторгаются пользователи.

Аматуе делит всех людей на Земле на три группы: ботов, игроков и полукровок. Ботами она называет простых людей, видящих единственный смысл жизни в продолжении рода. Игроки, по ее словам, — это идеальные существа, а к полукровкам она относит тех, кто родился в семье бота и игрока.

Согласно другой конспирологической теории Аматуе, Земля — это всего лишь одна из множества сот. Таких сот, по мнению Лукьяновой, много. Каждая из них — это мир, из которого некие существа выкачивают эмоции.

Участникам клуба обещают, что они смогут избавиться от „одержимости едой“. Кроме того, их убеждают дышать над парами ртути, так как якобы после этого „открываются сверхспособности и активируется память прошлого“. Еще одна вредная рекомендация Лукьяновой — использовать по прямому назначению гигиенические тампоны, пропитанные дегтем. В ходе таких „чисток“ у многих членов сообщества начинаются проблемы со здоровьем, одна женщина даже оказалась в реанимации.

Блогерша Рина Драгунова предполагает, что люди соглашаются участвовать в курсах Аматуе, потому что она эксплуатирует их фобии. По ее словам, страх, что в организме живет некий паразит, является одним из самых распространенных в мире.

„Аматуе и подобные ей учителя правильной жизни очень легко играют на страхах людей. Мне кажется, что для такого воздействия оказываются просто беззащитными люди, у которых есть, например, какие-то ипохондрические идеи, люди в принципе тревожные, которые постоянно прислушиваются к своему организму, у которых много страхов, связанных со здоровьем. Они могут прислушиваться к любым подобным бредням и совершать с собой все что угодно, лишь бы избавиться от мифических паразитов“, — пишет Рина Драгунова.

После выхода расследования Конасовой Аматуе назвала обвинения „хейтерским вбросом“. Однако в конце июля объявила о закрытии своего клуба. И тут же открыла новый. В нём укьянова обещает помочь „пробудить внутренние ресурсы“, „перезагрузить ум“ и „создать новую версию себя“. Одновременно с этим блогерша заявила, что новых „чисток“ она проводить не будет. Аматуе объяснила свое решение тем, что из-за этих марафонов она стала получать угрозы.

Популярность пришла к Лукьяновой еще в начале 2000-х годов — тогда она была известна и под другими никами: Нахема, Феломена и Нагваль. В сети также прозвали ее Одесской Барби — именно в Одессе блогерша жила долгое время.

Нелюбовь Аматуе к критикам и бурная реакция на их комментарии в те годы подарили ей еще одно прозвище: за почти карикатурный снобизм Лукьянову в сети прозвали Багиней. Со временем в сети появился анонимный форум „Багиня.орг“, названный так именно в честь Аматуе. Пользователи форума, который существует до сих пор, называют друг друга „насикомыми“ — именно так блогерша обращалась к хейтерам.