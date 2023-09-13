Шутка не удалась. В Астане после петиции убрали из продажи билеты на шоу „Камызяков“

Команда Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова должна была приехать в Алматы 5 октября, а также дать два шоу в Астане. 13 сентября билеты на концерт в обоих городах стало невозможно забронировать на крупных билетных сервисах.

На одном из них журналистам ответили, что „продажа билетов временно приостановлена по просьбе организаторов“ и уточнили, что „концерт не отменен, продажи временно закрыты“, и предложили покупателям ожидать оповещения.

Член команды „Камызяки“ Роман Кулясов сказал „Подъему“, что пока не в курсе ситуации, но комики готовы поехать, если концерты состоятся: „Будет концерт — поедем, не будет — не поедем. Все просто“. Официальные представители команды отказались говорить о ситуации.

11 сентября на сайте Alash.online возникла петиция за отмену концертов „Камызяков“, на текущий момент ее подписали больше 15 тыс. человек, и лишь 800 выступили против. Инициатор — Ирина Торопова — среди поводов для недовольства называет поездку Мусагалиева и Дорохова в Донецк, а также высмеивание казахского языка в эфире федерального канала ТНТ вместе с комиком Нурланом Сабуровым.

Торопова напомнила, что, по словам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, правительство страны не намерено „признавать так называемые Луганскую и Донецкую народные республики“. „Мы, казахстанцы поддерживаем и не желаем видеть в нашей стране людей поддерживающих агрессию в отношении суверенной страны Украины. Мы мирная страна и мирный народ“, — заканчивается петиция.

Также отменить концерт „Камызяков“ призвали мэра столицы. В своем посте в фейсбуке* телеведущий Алмас Алтай напомнил, что Мусагалиев публично назвал себя русским и сказал, что нет смысла называть его этническим казахом, а его чувства к стране „не больше, чем к Белоруссии“. „Не должно быть места в Астане таким людям, которые едут на Донбасс и осуждают оккупационную войну РФ как справедливую“, — добавил Алтай.