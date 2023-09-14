Даня Милохин лаконично прокомментировал свое повторное бегство из России

„Хотел увидеть близких друзей, которых давно не видел. Соскучился по ним“, — объяснил тогда своё возвращение кумир молодёжи. Однако спустя всего дня Милохин экстренно покинул Россию. Кажется, причина была на поверхности: глава „Лиги безопасного Интернете“ Екатерина Мизулина попросила Министерство обороны забрать Милохина в армию. Формально осенний призыв в России начинается в начале октября, но блогер решил не испытывать судьбу.

В переписке с Super он поначалу отшучивался: „Я не хотел никому об этом говорить, но вам расскажу. Просто очень холодно на самом деле“. Но в итоге ответил на вопрос о своём возможном окончательном возвращении: „Посмотрим. Пока не знаю. Страшно“.