ФОТО И ВИДЕО | Серьезные декорации и сотни деталей в костюмах: Русский театр Эстонии готовит что-то невообразимое

Светлана Янчик, директор Русского театра Эстонии, верит, что „Фигаро“ полюбится зрителю также, как и спектакль предыдущего сезона „Обыкновенное чудо“.

„Сейчас сошлось очень много предпосылок, чтобы пьеса появилась. Пьеса говорит о стоицизме в наше непростое время, а времен легких не бывает, когда бы мы ни жили. Времена всегда непростые и если спектакль „Страх и отчаяние в третьей империи“ для нас важен как социальное высказывание, то спектакль „Фигаро“ это духоподъемное высказывание, чтобы люди не отчаивались, никогда не теряли надежду, чтобы понимали, что в жизни всегда есть место празднику: в нашем сердце, в нашей душе“, – говорит Светлана Янчик.

В диалоге не обошлось и без откровений – директор слегка приоткрыла завесу закулисной жизни и поделилась секретами подготовки спектакля.

„Спектакль, конечно, не из числа тех, которые разыгрываются на трёх стульях. Здесь серьезные, большие декорации, который изготавливались не только у нас в театре, но и в других мастерских, а вот все костюмы отшивались у нас в театре - их действительно очень много, а ещё больше париков. У главных героев примерно по три переодевания, поэтому это, конечно, серьезные затраты на материалы, а всё остальное –это бесценные руки наших портних, нашего художника, наших бутафоров. Все они работают за зарплату – не высокую“, – призналась Янчик.

„Спектакль, несмотря на всю свою легкость, про власть имущих, и про низкие сословия, которые всё-таки очень часто бывают и умнее, и сильнее, и честнее, – делиться своим видением постановки Александр Ивашкевич. В любой работе необходимо найти правильный тон, найти правильное жанровое существование, потому что это всё-таки комедия положений. Многие думают, что комедия положений – это довольно просто, и все хотят посмотреть более серьезные вещи, но это очень серьезная и очень сложная вещь сделать хорошую качественную комедию без пошлости“.



