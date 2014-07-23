Тамара Глоба сделала прогноз о возвращении Аллы Пугачевой в Россию

Тамара Глоба много лет знает Аллу Пугачеву, дружит с ней и ее семьей. Знаменитости общались в неформальной обстановке. По словам астролога, Примадонна и ее дочь Кристина Орбакайте несколько раз заказывали прогнозы до того, как началась война.

Специалист сообщила, что недавно сделал кое-какие расчеты, на основе которых сумела сделать вывод, что Алла Борисовна в ближайшее время все-таки приедет в Россию.

„Алла вернется. Во-первых, это показывает прогноз. Во-вторых, здесь ее все. Здесь ее воздух. А там она существует в безвоздушном пространстве. Вот ты живешь, дышишь, ты не замечаешь воздуха. Но когда его вдруг лишаешься, жизнь становится невозможной“, – написала Глоба.

Астролог отметил, что в России у Пугачевой армия поклонников, а вот в Израиле такого никогда не будет, несмотря на то, что она популярна и в этой стране. Как скоро произойдет возвращение Тамара Глоба решила не раскрывать.



