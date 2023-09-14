„Ты меня на рассвете побреешь“: Иван Ургант совершил кардинальное преображение – новый проект?

Шоумен много лет оставался верным выбранному имиджу – он выглядел как брутальный мужчина с небритостью на лице. Минувшим летом Иван отрастил бороду. В таком виде он путешествовал и проводил мероприятия.

Вернувшись в родной Санкт-Петербург, ведущий два дня назад снялся на балконе музея „Полторы комнаты“, который посвящен жизни и творчеству Иосифа Бродского. Всё такой же небритый шоумен стоял, скрестив руки на груди. Это фото Иван сопроводил строками своего стихотворения: „Я в заведениях питейных пойду топить любви порыв. Один балкон, один Литейный. И только комнат полторы“.

А вчера Ургант выложил свое новое фото. Артист позировал, сидя на стуле. Телеведущий был чисто выбрит, с короткой стрижкой. „Ты меня на рассвете побреешь...“ – перефразировал он строку из стихотворения „Я тебя никогда не забуду“ Андрея Вознесенского.

