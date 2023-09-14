Заслуженную артистку РФ задержали с двумя килограммами мефедрона и дозой кокаина

29 августа у 46-летней актрисы Российского академического молодежного театра провели обыск сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков. В ее доме нашли амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма, а под обшивкой двери ее автомобиля обнаружили два свертка мефедрона массой 1996 граммов.