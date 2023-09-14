Шоубиз
14.09.2023, 11:09

Заслуженную артистку РФ задержали с двумя килограммами мефедрона и дозой кокаина

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Наркотики. Иллюстративное фото.
Наркотики. Иллюстративное фото.
ФОТО: Farion_O | Shutterstock

Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер (Хисамову) задержали с двумя килограммами мефедрона и дозой кокаина.

29 августа у 46-летней актрисы Российского академического молодежного театра провели обыск сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков. В ее доме нашли амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма, а под обшивкой двери ее автомобиля обнаружили два свертка мефедрона массой 1996 граммов.

Женщину допросили и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).

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