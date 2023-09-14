Стало известно, что королева Елизавета II сказала о Меган Маркл перед смертью

Об американской актрисе не раз нелестно высказывался буквально каждый член королевской семьи, но только не Елизавета II. Бабушка принца Гарри хоть и прекрасно понимала, какое влияние оказала на ее внука Меган Маркл, но не позволяла себе ни одного грубого слова в ее сторону. До поры до времени.