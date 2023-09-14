Стало известно, что королева Елизавета II сказала о Меган Маркл перед смертью
За месяц до смерти королева, как рассказал инсайдер Express, впервые открыто сказала, что думает о герцогине Сассекской, пишет Super.
Об американской актрисе не раз нелестно высказывался буквально каждый член королевской семьи, но только не Елизавета II. Бабушка принца Гарри хоть и прекрасно понимала, какое влияние оказала на ее внука Меган Маркл, но не позволяла себе ни одного грубого слова в ее сторону. До поры до времени.
Переломный момент произошел во время семейного застолья. Елизавета II всего-навсего назвала Меган „зловещей“, но в этот момент у всех присутствующих, по словам источника, „брови поползли к потолку“. „Для королевы было нехарактерно оскорбление в сторону Меган, хотя она видела ее насквозь. Поразительно было услышать это от самой всепрощающей женщины на земле“, — цитирует издание инсайдера. Интересно, на какие слова она бы расщедрилась, прочитав скандальные мемуары внука.