„Скисли“: комик Морозов объяснил, почему закрыли „Кривое зеркало“

„Кривое зеркало“, которое было телепроектом, просуществовало 11 лет. А для юмористического телевизионного продукта это очень большой срок. Мы благополучно „скисли“, хотя, наверно, это грубовато звучит по отношению к моим коллегам. Но тем не менее“, — отметил Морозов.

Он уточнил, что все участники „Кривого зеркала“ были действующими артистами и активно гастролировали в перерывах между съемками телешоу. По словам Морозова, турне приносило комикам больше дохода, поэтому со временем „Кривое зеркало“ стало лишаться кадров и телешоу „разошлось, как круги по воде“.

„Мы даже над авторами стали шутить: „Вы уже сами у себя воруете шутки“. Но, кстати, смех в кадре у нас всегда был настоящим, взятым из зала, кто бы что ни говорил“, — заметил Морозов.