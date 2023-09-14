Настя Ивлеева скинула 14 кг за три месяца и показала фото до и после похудения

Пока неизвестно, благодаря чему Насте удалось вернуть себе стройность, ясно лишь то, что сейчас она вполне довольна своей фигурой.

„На самом деле разница была обнаружена случайно. Когда я увидела свои апрельские фотки, то была шокирована, мягко говоря. Да, весной я нехило разожралась и, слава Богу, с начала мая все лето я участвовала в большом кино, которое помогло вернуться в форму. Минус 14 кг. Лицо тоже вышло из сумрака… Ура!

Кстати, всерьез думаю над новой грудью, чтобы найти ее уже наконец со всей страной и никогда не терять. Любопытно, а как вообще можно было так себя запустить, а с другой стороны — мы же люди, живые организмы. Грустим — жрем, страдаем — пьем! И никто не застрахован от печали. Короче говоря, с кем не бывает. Сейчас я нахожусь в идеальном для себя весе, а так же ментальном и физическом здоровье!“ — отметила 32-летняя звезда соцсети в личном блоге.



Некоторые подписчики Насти не поверили в ее преображение, посчитав, мол, ее полная фигура на снимки — результат ретуши. Кто-то и вовсе пошутил, что блогеру пора запускать курс по похудению.

„Я проверил фотки с весны, не была Настя такой полной“; „Это ретушь? Не помню Ивлееву такой огромной“; „Настя, спасибо, повеселили. Вы реально были такой?“; „Это очередная шутка?“; „А в теле тебе идет“; „Да… Разница колоссальная! Круто! Но я тогда не замечала, что Настя как то не так выглядит, всегда красотка“; „Мама дорогая, и такое было? Что я пропустила?“; „Косит под Иду Галич, которая тоже худышка“, — делятся мнениями пользователи Сети.