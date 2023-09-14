Попались! Катя Лель опознала инопланетян, укравших ее зубы

Артистка добавила, что в найденных пришельцах узнала тех, кто украл ее зубы 30 лет назад. По словам знаменитости, когда она была еще подростком, у нее пропали все зубы „без боли и крови“ после свечения за окном.

Также Лель заявила, что она намеренно не отвечает на незнакомые номера, чтобы не слышать насмешек в свой адрес. „Мне доказывать ничего не нужно, время раскрытий пришло, ловите начало интересных событий, чему я очень рада. Бояться этого не нужно. И да прибудет с нами сила. Вдохновения и просветления! Ибо вдохновение просветляет“, — подчеркнула знаменитость.

Одни пользователи Сети согласны со словами Кати и тоже верят в иноземных существ. Однако другие же считают, что у певицы серьезные проблемы с головой.