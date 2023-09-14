14.09.2023, 21:21
Госпитализирован 90-летний актер Станислав Любшин
ФОТО: Youtube
Актёра Станислава Любшина госпитализировали в одну из московских больниц. Врачи подозревают у него транзиторную ишемическую атаку головного мозга, — сообщает телеграм-канал Baza.
По данным „Базы“, 90-летний Станислав Андреевич попал в больницу 11 сентября. Его госпитализировали прямо из Московского художественного театра имени Чехова. Врачи диагностировали у Любшина нарушение кровообращения головного мозга.
Станислав Любшин — народный артист РСФСР. Он сыграл одну из главных ролей в фильме Георгия Данелии „Кин-дза-дза!“, а также в фильмах „Щит и меч“, „Пять вечеров“, „Печки-лавочки“.