Госпитализирован 90-летний актер Станислав Любшин

По данным „Базы“, 90-летний Станислав Андреевич попал в больницу 11 сентября. Его госпитализировали прямо из Московского художественного театра имени Чехова. Врачи диагностировали у Любшина нарушение кровообращения головного мозга.

Станислав Любшин — народный артист РСФСР. Он сыграл одну из главных ролей в фильме Георгия Данелии „Кин-дза-дза!“, а также в фильмах „Щит и меч“, „Пять вечеров“, „Печки-лавочки“.