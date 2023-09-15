15.09.2023, 09:42
Иван Ургант возвращается на экраны: полный метр, главная роль
ФОТО: | Scanpix
Иван Ургант возвращается на экраны спустя длительный период простоя.
Урганта позвали в полнометражный художественный фильм фонда Александра Сокурова „Пример интонации“. И не кем-нибудь, а на главную роль, сообщает сайт aif.ru. Как называется лента и про что, пока большой секрет. Но известно, что съемки уже завершены, они прошли в Новгородской области и Санкт-Петербурге.
Ургант так и не определился со своей позицией по поводу военного вторжения России в Украину. Весной 2022 года он вроде бы выразил свое несогласие и уехал в Израиль. Потом оправдывался, мол, был в отпуске.