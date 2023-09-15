Иван Ургант возвращается на экраны: полный метр, главная роль

Урганта позвали в полнометражный художественный фильм фонда Александра Сокурова „Пример интонации“. И не кем-нибудь, а на главную роль, сообщает сайт aif.ru . Как называется лента и про что, пока большой секрет. Но известно, что съемки уже завершены, они прошли в Новгородской области и Санкт-Петербурге.