ВИДЕО | Звезда „Кухни“ Назаров „вмазал“ россиянам за призывы хвалить войну(1)
Актер ответил тем, кто предлагает ему вернуться в РФ и „славить“ путинскую агрессию, пишет Униан.
Известный российский актер Дмитрий Назаров опубликовал новое стихотворение. Им он „вмазал“ жителям страны-агрессора, которые призывают его хвалить войну против Украины и возвращаться в РФ.
„Мне говорят: конечно, возвращайся! Сиди на даче тихо, старичок. Будь нем, как рыба, реже улыбайся, не забывай - в губе твоей крючок. Сиди под плинтусом, стихов писать не надо. Сажай редиску, можешь взять козу. Лакай из миски пресную баланду, солить захочешь - в миску лей слезу. Покайся! Встань на гордые колени, стремясь у власти туфли облизать. Прости всех тех, кто предал твое мнение. И не забудь друзей своих предать. Пожив в грязи и в нищем унижении, восславь войну, простите „СВО“. Ведь ты предатель за вознаграждение, признай свое с Америкой родство“, - прочел стих Назаров.
Также звезда „Кухни“ пошутил, что россияне верят в „гибель“ своей страны, которая якобы может наступить из-за смерти Путина. Актер высмеял режим диктатора и „свободу слова“ в РФ.
Назаров прочел стих о россиянах
Реакция сети
В комментариях пользователи хвалят Назарова. Однако не обошлось и без критики. Некоторые юзеры напомнили актеру, что ранее он публично отказывался помогать Вооруженным Силам Украины. Комментаторы пишут:
„Дмитрий, дышите на полную грудь свободой, живите там, где человек дышит, а не задыхается“
„Не стоит пресмыкаться перед убийцами и ворами! Это ниже человеческого достоинства! Вся их власть держится на страхе и только на нем!“
„Спасибо, конечно, за вашу позицию, но вы и сейчас думаете, что ВСУ не нужно помогать?“.