ВИДЕО | Звезда „Кухни“ Назаров „вмазал“ россиянам за призывы хвалить войну

„Мне говорят: конечно, возвращайся! Сиди на даче тихо, старичок. Будь нем, как рыба, реже улыбайся, не забывай - в губе твоей крючок. Сиди под плинтусом, стихов писать не надо. Сажай редиску, можешь взять козу. Лакай из миски пресную баланду, солить захочешь - в миску лей слезу. Покайся! Встань на гордые колени, стремясь у власти туфли облизать. Прости всех тех, кто предал твое мнение. И не забудь друзей своих предать. Пожив в грязи и в нищем унижении, восславь войну, простите „СВО“. Ведь ты предатель за вознаграждение, признай свое с Америкой родство“, - прочел стих Назаров.