Стас Пьеха сообщил о смерти бабушки

На своей странице в Инстаграм он опубликовал трогательное детское фото с ушедшей родственницей и подписал его словами: „Умерла бабушка Валя. Нам будет её не хватать“. Он также добавил ещё две фотографии. На одной из них было запечатлено чистое и солнечное небо, видимое из окна, предположительно, из поезда. Подпись к этой публикации была „в детство“.