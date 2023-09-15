Стас Пьеха сообщил о смерти бабушки
Певец Стас Пьеха поделился с поклонниками в социальной сети сообщением о трагедии, которая произошла в его семье. Ночью ушла из жизни его бабушка — но не Эдита Пьеха, а бабушка по отцовской линии.
На своей странице в Инстаграм он опубликовал трогательное детское фото с ушедшей родственницей и подписал его словами: „Умерла бабушка Валя. Нам будет её не хватать“. Он также добавил ещё две фотографии. На одной из них было запечатлено чистое и солнечное небо, видимое из окна, предположительно, из поезда. Подпись к этой публикации была „в детство“.
Затем артист добавил еще одну фотографию, на которой сам спокойно сидит и грустно смотрит в камеру. Глаза Пьехи были покрасневшие от горя. Певец решил не раскрывать подробности и причины произошедшего. А затем и вовсе записи исчезли...