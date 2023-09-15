Шоубиз
15.09.2023, 12:17

Игорь Николаев госпитализирован в тяжелом состоянии

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Игорь Николаев
Игорь Николаев
ФОТО: Youtube

Игорь Николаев экстренно госпитализирован в тяжёлом состоянии из-за проблем с сердцем, — наперебой сообщают российские телеграм-каналы.

По данным „Базы“ 63-летний музыкант был доставлен в одну из московских больниц с жалобами на боли в груди и проблемы с сердцем.

В январе этого года Николаева уже забирали в больницу с подозрением на инфаркт. Ему поставили два стента, стабилизировали состояние и отправили домой.

Предположительно, сейчас Николаеву нужна новая операция. Сейчас композитор не отвечает на звонки и не даёт комментарии.

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