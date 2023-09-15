Победительницу „Пацанок“ сбила машина

„По дороге домой меня сбила машина, но хлеб я донесла. Поехала в травмпункт, потом расскажу все. Это было настолько неожиданно, что я растерялась от болевого шока и подумала, что все ок“, — рассказала Петрова.

Девушка уточнила, что в результате инцидента получила две трещины в ребрах, а также сильные ушибы. Петрова также пожаловалась на „стесанную кожу“ на руках и ногах.

„Придется не ходить в зал пока, а ведь я возвращалась с тренировки. Берегите себя и остерегайтесь неадекватных водителей“, — резюмировала девушка.