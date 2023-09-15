Корпоративы Галкина подешевели за год почти вдвое

Исходя из информации тг-канала для частных выступлений у Галкина сейчас свободны множество дат, а менеджер рад торговаться за стоимость выступления. При этом райдер артиста почти не изменился. В нем по-прежнему есть требования предоставить полные списки гостей, охрану, питание в ресторанах, билеты в бизнес-класс самолета и прочее. Однако темы выступления теперь можно согласовывать.