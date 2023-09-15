Шоубиз
15.09.2023, 15:27

Корпоративы Галкина подешевели за год почти вдвое

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LET_12921459
LET_12921459
ФОТО: Ieva LÅ«ka | LETA

Корпоративы Максима Галкина подешевели почти вдвое всего за год. Как сообщает Telegram-канал Mash, еще летом 2022 года его гонорар превышал 120 тысяч евро, тогда как сейчас он составляет около 75 тысяч евро с возможностью торга.

Исходя из информации тг-канала для частных выступлений у Галкина сейчас свободны множество дат, а менеджер рад торговаться за стоимость выступления. При этом райдер артиста почти не изменился. В нем по-прежнему есть требования предоставить полные списки гостей, охрану, питание в ресторанах, билеты в бизнес-класс самолета и прочее. Однако темы выступления теперь можно согласовывать.

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