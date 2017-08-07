Консьержка зашла в квартиру и увидела бездыханное тело: что случилось с дочерью Михаила Ульянова

Михаил Ульянов был против того, чтобы дочь становилась актрисой: он уговаривал ее не поступать в театральный. Елена послушала родителя и стала художником-графиком.

Незадолго до кончины наследница артиста передала в дар Театру им. Вахтангова личные вещи из домашнего кабинета папы. „Она отдала мебель, которая помнит Михаила Александровича, очень много вещей, связанных с ним. И более того, она была постоянным участником всех мероприятий театра. Это был для нас очень дорогой и родной человек. Она выросла в театре“, — поделились в культурном учреждении.