Консьержка зашла в квартиру и увидела бездыханное тело: что случилось с дочерью Михаила Ульянова
Утром 15 сентября СМИ сообщили трагическую новость — ушла из жизни дочь легендарного Михаила Ульянова. Елену нашли мертвой в собственной квартире. Предварительно известно, от чего скончалась наследница актера.
Тело Елены Михайловны обнаружила консьержка вечером 14 сентября. Работница по просьбе друга Ульяновой зашла в квартиру и, пройдя в кабинет, увидела звездную наследницу без признаков жизни.
Консьержка незамедлительно вызвала врачей и правоохранителей. Прибывшие на место эксперты сообщили, что Елена Михайловна скончалась примерно сутки назад. Предварительно, у дочери артиста случился сердечный приступ.
Пресс-служба Театра им. Вахтангова подтвердила — дочь Михаила Александровича скоропостижно умерла дома.
Михаил Ульянов был против того, чтобы дочь становилась актрисой: он уговаривал ее не поступать в театральный. Елена послушала родителя и стала художником-графиком.
Последние годы она занимала пост президента благотворительного фонда имени своего отца. Женщина помогала пожилым советским звездам кино и театра.
Незадолго до кончины наследница артиста передала в дар Театру им. Вахтангова личные вещи из домашнего кабинета папы. „Она отдала мебель, которая помнит Михаила Александровича, очень много вещей, связанных с ним. И более того, она была постоянным участником всех мероприятий театра. Это был для нас очень дорогой и родной человек. Она выросла в театре“, — поделились в культурном учреждении.