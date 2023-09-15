Актер Саша Петров женился на девушке спустя пару дней после знакомства

Александр Петров расстался со статусом холостяка и сообщил в соцсетях о том, что женился.

„Это Вика. Виктория Александровна Петрова. Познакомились случайно. 10 сентября поженились. Просто сидели, говорили и поехали в загс. Когда ОНА — понимаешь в секунду“, — подписал кадры из ЗАГСа актер.

Звезда фильма „Лед“ пояснил, что его супруга — непубличная персона, поэтому чтобы оградить ее от ненужного стресса и расспросов, он решил сообщить о бракосочетании в соцсетях.

„Она — лучшее, что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта. Я всегда призываю в них верить. Наверное это главный текст в моей жизни. Простите кому пока не сказал. Мы ещё не успели“, — делится эмоциями актер.