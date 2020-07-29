Принцесса Норвегии объявила дату и место проведения свадьбы с шаманом Дуреком

Свадьба принцессы и ее жениха, который называет себя шаманом и духовным наставником, состоится 31 августа 2024 года. Местом проведения праздника станет отель Union Geiranger в норвежской деревне Гейрангер.

Марта Луиза выйдет замуж за избранника на берегу Гейрангер-фьорда, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

„Мы счастливы, что сможем собрать семью и друзей в месте с богатой историей и невероятно красивой природой. Гейрангер — это идеальное место для празднования нашей любви“, — говорится в публикации.

Отмечается, что ради брака с шаманом Марта Луиза отказалась от полномочий полноправного члена королевской семьи. Принцесса сохранит титул, однако больше не сможет представлять семью на официальных мероприятиях.

Марта Луиза заявила, что приняла такое решение после консультаций с родителями.

48-летний Дурек Верретт живет в Лос-Анджелесе и предлагает своим клиентам избавление от болезней, токсинов и злых духов. Он утверждает, что к нему, среди прочих, обращались актриса Гвинет Пэлтроу (в последнее время снималась главным образом в фильмах Marvel), актер Крис Пайн («Стартрек» и „Чудо-женщина»), Розарио Доусон («Мандалорец») и бывший барабанщик Smashing Pumpkins Джимми Чемберлин.