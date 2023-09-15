Не постеснялись и сделали: молодые ребята организовали в Таллинне необычный вечер – рискнешь прийти?

Ребята ушли от классических канонов и создали необычный формат, мероприятие, куда приглашены все, кто готов открыть свои сердца и умы для современной поэзии и вдохновения. Место, где каждый, вдохновившись, может выйти к микрофону и поделиться с этим миром своим творчеством: стихотворением, песней, или даже мыслью, высказыванием.

В мире, где театр и поэзия становятся всё более узкоспециализированными и иногда недоступными молодому поколению, эти артисты решительно шагают вперед, приглашая всех „не поморщив нос“ окунуться в мир слов и эмоций. Поэзотусовка - это своеобразное путешествие по миру стихов и чувств, где каждый может найти что-то особенное для себя.