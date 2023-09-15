Российский суд выписал реальный срок украинской телеведущей Маше Ефросининой

Как сообщает „Медиазона“ со ссылкой на пресс-службу суда, в приговоре также прописан запрет журналистке „администрировать страницы в Интернете в течение трех лет“. Обвинение запрашивало для Ефросининой семь лет колонии общего режима, но попросило суд принять во внимание, что у нее есть маленький ребенок.

Мария Ефросинина — уроженка Керчи. Сейчас она сотрудничает с украинским „Новым каналом“. В 2022 году Ефросинина вела украинский национальный отбор на конкурс „Евровидение“.

Дело в отношении Ефросининой в России завели в апреле 2022 года. Поводом стали посты в ее Инстаграме. В январе 2023 года Ефросинину внесли в российский список террористов и экстремистов. „Спасибо за поздравления — их больше, чем в день рождения. Слава Украине“, — прокомментировала тогда эти новости телеведущая. Потом правоохранительные органы РФ объявили Ефросинину в розыск, а в мае — заочно арестовали.

Естественно, Мария не собирается переезжать в Россию, чтобы жить в колонии.